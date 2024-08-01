"Фонтан до 9 этажа": столб воды пробил тротуар в Павлодаре (видео)

Напор воды пробил тротуар во дворе дома по проспекту Назарбаева в Павлодаре. Жильцы сняли происходящее на видео, которое опубликовали в Instagram. Некоторые отнеслись к ситуации с иронией, передает NUR.KZ.

На кадрах ролика, опубликованных в Instagram, виден бьющий из-под земли столб воды. В высоту он достигает нескольких метров, при этом порыв разорвал покрытие тротуара. Указывается, что произошло это по адресу Назарбаева, 89.

"Фонтан до 9 этажа", "В такую жару само то", "Надеюсь, зимой не будет проблем как в Экибастузе", "Энергетики о вас заботятся, в такой жаркий день сухой фонтан прямо у подъезда! Что ж вы такие неблагодарные", "Никогда такого не было и вот опять", - пишут комментаторы.

В пресс-службе АО "Павлодарэнерго" прокомментировали ситуацию, пояснив, что порыв произошел в ходе гидравлических испытаний. Не выдержали внутриквартальные сети.

Напомним, ранее в результате порыва на одной из магистральных улиц в Павлодаре образовалась большая дыра. В компании сообщили, что устранением последствий будут заниматься после завершения гидравлических испытаний.

Осенью прошлого года в Павлодаре произошла авария на квартальной тепловой сети, посреди улицы образовался фонтан. На участке временно остановили подачу воды. Видео с места происшествия появилось в Сети. Сюда направили ремонтные бригады.