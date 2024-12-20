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Момент серьезного ДТП попал на видео в Караганде

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ДТП в Караганде
ДТП в Караганде. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Сети появилось видео ДТП, которое произошло 20 декабря в Караганде на пересечении улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Dorogi Karagandy местные жители опубликовали видео, на котором происходит столкновение двух транспортных средств.

"Серьезное ДТП сегодня утром на перекрестке Чкалова - Воинов-интернационалистов", - говорится в подписи к видео.

В ДП Карагандинской области подтвердили факт ДТП и рассказали подробности аварии.

"20 декабря около 09.18 на перекрестке улиц Чкалова - Воинов-интернационалистов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: Nissan и Li.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка Nissan доставлена в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Караганде вечером 18 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Причины аварии выясняются.

Помимо этого, 1 декабря на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202860-moment-sereznogo-dtp-popal-na-video-v-karagande/

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