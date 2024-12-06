Грузовик столкнулся с автовозом в Актюбинской области: два человека погибли (видео)
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В пятницу, 6 декабря, в Актюбинской области случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областную полицию.
Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, авария случилась на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе.
"В результате столкновения двух грузовых автомашин водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Полицейские вновь призвали водителей строго соблюдать ПДД.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, сегодня еще одно серьезное ДТП произошло в Карагандинской области – здесь опрокинулся пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали девять человек.
А в Астане на проспекте Кабанбай батыра столкнулись сразу три авто. В итоге три человека попали в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2197355-gruzovik-stolknulsya-s-avtovozom-v-aktyubinskoy-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-video/