Ехал то быстро, то медленно: павлодарец вызвал подозрение у полицейских и попытался скрыться

Патрулируя районы Павлодара, полицейские заметили водителя, который ехал, чередуя скорость. Затем водитель авто устроил ДТП и пытался убежать от стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре во время патрулирования инспекторы патрульной полиции заметили автомобиль Hyundai Sonata, который двигался то быстро, то медленно, что вызвало подозрение у стражей порядка.

"На законные требования полиции остановиться водитель не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться. На пересечении улиц Амангельды и Семенченко он столкнулся с двумя автомобилями", - рассказали в МВД.

После столкновения автомобиль Hyundai Sonata продолжил движение и остановился на улице Семенченко.

"Вскоре водитель выбежал из машины и попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции", - уточнили в ведомстве.

За нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, а также за неповиновение требованиям сотрудников полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель привлечен к ответственности.

Материалы дела направлены в суд, а автомобиль помещен на спецстоянку. Водителям пострадавших автомобилей рекомендовали обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения нанесенного ущерба.

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