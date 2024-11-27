Ехал то быстро, то медленно: павлодарец вызвал подозрение у полицейских и попытался скрыться
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Патрулируя районы Павлодара, полицейские заметили водителя, который ехал, чередуя скорость. Затем водитель авто устроил ДТП и пытался убежать от стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре во время патрулирования инспекторы патрульной полиции заметили автомобиль Hyundai Sonata, который двигался то быстро, то медленно, что вызвало подозрение у стражей порядка.
"На законные требования полиции остановиться водитель не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться. На пересечении улиц Амангельды и Семенченко он столкнулся с двумя автомобилями", - рассказали в МВД.
После столкновения автомобиль Hyundai Sonata продолжил движение и остановился на улице Семенченко.
"Вскоре водитель выбежал из машины и попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции", - уточнили в ведомстве.
За нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, а также за неповиновение требованиям сотрудников полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель привлечен к ответственности.
Материалы дела направлены в суд, а автомобиль помещен на спецстоянку. Водителям пострадавших автомобилей рекомендовали обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения нанесенного ущерба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2193203-ehal-to-bystro-to-medlenno-pavlodarec-vyzval-podozrenie-u-policeyskih-i-popytalsya-skrytsya/