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Ехал то быстро, то медленно: павлодарец вызвал подозрение у полицейских и попытался скрыться

Опубликовано:

Автомобиль задержанного водителя в Павлодаре
Hyundai Sonata. Кадр из видео: polisia.kz

Патрулируя районы Павлодара, полицейские заметили водителя, который ехал, чередуя скорость. Затем водитель авто устроил ДТП и пытался убежать от стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре во время патрулирования инспекторы патрульной полиции заметили автомобиль Hyundai Sonata, который двигался то быстро, то медленно, что вызвало подозрение у стражей порядка.

"На законные требования полиции остановиться водитель не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться. На пересечении улиц Амангельды и Семенченко он столкнулся с двумя автомобилями", - рассказали в МВД.

После столкновения автомобиль Hyundai Sonata продолжил движение и остановился на улице Семенченко.

"Вскоре водитель выбежал из машины и попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции", - уточнили в ведомстве.

За нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, а также за неповиновение требованиям сотрудников полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель привлечен к ответственности.

Материалы дела направлены в суд, а автомобиль помещен на спецстоянку. Водителям пострадавших автомобилей рекомендовали обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения нанесенного ущерба.

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Ранее в Сети появилось видео с автомобилем, слетевшем в яму в Актау. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На видео очевидца оказался запечатлен перевернувшийся автомобиль, лежащий в глубокой яме у жилого дома, и люди, пытающиеся помочь водителю.

А в Акмолинской области остановили водителя пассажирского автобуса, который пьяным перевозил 40 человек. В ходе проверки документов и разговора полицейские заметили, что от него исходил запах алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2193203-ehal-to-bystro-to-medlenno-pavlodarec-vyzval-podozrenie-u-policeyskih-i-popytalsya-skrytsya/

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