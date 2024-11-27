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Эзотерика

Автомобиль въехал в дерево: четыре человека погибли под Алматы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
ДТП с деревом
Автомобиль столкнулся с деревом. Иллюстративное фото: Tramino / Getty Images

В Каскелене водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

"25 ноября водитель Hyundai Accent, следуя на 29 км автодороги Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево", - рассказали в ДП Алматинской области.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров скончались. Еще три человека с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Полиция региона призвала не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД и не превышать допустимый скоростной режим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2193062-avtomobil-vehal-v-derevo-chetyre-cheloveka-pogibli-pod-almaty/

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