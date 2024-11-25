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Масштабное ДТП парализовало движение на подвесном мосту в Семее (видео)

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ДТП
ДТП. Кадр из сюжета: astanatv.kz

В понедельник, 25 ноября, сразу три масштабных ДТП произошло на подвесном мосту в Семее в области Абай. Из-за этого движение на мосту было заблокировано, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ранним утром в час пик в разных точках столкнулись в общей сложности шесть машин. В итоге движение в сторону правого берега Семея оказалось полностью парализовано.

Чтобы отрегулировать поток, потребовалась помощь экипажа патрульной полиции. Движение было восстановлено лишь ближе к обеду. 

"25 ноября 2024 года примерно в 08:00 на подвесном мосту произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, за счет чего образовался затор. В данный момент машины убраны, движение открыто", - рассказали в полиции.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192265-masshtabnoe-dtp-paralizovalo-dvizhenie-na-podvesnom-mostu-v-semee-video/

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