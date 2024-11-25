Масштабное ДТП парализовало движение на подвесном мосту в Семее (видео)
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В понедельник, 25 ноября, сразу три масштабных ДТП произошло на подвесном мосту в Семее в области Абай. Из-за этого движение на мосту было заблокировано, передает телеканал "Астана".
Как сообщает телеканал, ранним утром в час пик в разных точках столкнулись в общей сложности шесть машин. В итоге движение в сторону правого берега Семея оказалось полностью парализовано.
Чтобы отрегулировать поток, потребовалась помощь экипажа патрульной полиции. Движение было восстановлено лишь ближе к обеду.
"25 ноября 2024 года примерно в 08:00 на подвесном мосту произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, за счет чего образовался затор. В данный момент машины убраны, движение открыто", - рассказали в полиции.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192265-masshtabnoe-dtp-paralizovalo-dvizhenie-na-podvesnom-mostu-v-semee-video/