Мать с 2-летним сыном сгорели в машине в Жамбылской области

Мать с 2-летним сыном сгорели в машине в результате ДТП в Жамбылской области. Подозреваемого в смертельной аварии водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 24 ноября 2024 года в 20.50 на 369 километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай случилось дорожно-транспортное происшествие.

"Когда автомобили "ВАЗ-2114" и BMW, направлявшиеся в Тараз, остановились на обочине дороги, 44-летний водитель Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с указанными транспортными средствами.

Водитель автомобиля BMW и ее несовершеннолетний сын погибли на месте происшествия", - пояснили в ДП Жамбылской области.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Водитель автомашины Mercedes водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, утром 22 ноября на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. В 9.15 столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.

А в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.