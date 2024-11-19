Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области (видео)
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На трассе в Туркестанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни водителя легкового автомобиля и трех его пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, полицией расследуется дорожно-транспортное происшествие на трассе Жетысай - Жибек Жолы в Туркестанской области, в котором погибли четыре человека.
"В результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с грузовой автомашиной Volvo на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта", - уточнили в ДП Туркестанской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.
Ранее в области Жетісу произошло массовое ДТП. Трактор совершил столкновение с автомобилем, после чего по инерции произошло еще одно столкновение. В результате аварии два человека скончались на месте. Также сообщается о шести пострадавших.
Также стали известны детали трагического ДТП, произошедшего в Карагандинской области на трассе Астана - Караганда - Алматы, в результате которого погибли семь человек, в том числе два ребенка. В "КазАвтоЖол" рассказали о состоянии участка дороги, где случилась авария.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189498-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-turkestanskoy-oblasti-video/