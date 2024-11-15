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Фура врезалась в школу в центре Уральска

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Фура врезалась в здание школы
Фура врезалась в здание школы. Фото: mgorod.kz/Медет Медресов

В четверг, 14 ноября, в Уральске большегруз врезался в здание школы. Сегодня стали известны подробности ДТП – у водителя фуры случился инсульт, передает "Мой город".

Как рассказали изданию очевидцы ДТП, водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в Hyundai. После этого большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36.

В департаменте полиции ЗКО журналистам подтвердили, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai, а после два авто протаранили забор и врезались в здание школы.

Как оказалось, за рулем большегруза был 62-летний гражданин Азербайджана.

"За рулем он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение. По факту собрали материал. Фуру водворили на специальную стоянку", — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что у мужчины случился инсульт.

"Бригадой скорой медицинской помощи мужчину доставили в городскую многопрофильную больницу. Госпитализировали в нейроинсультное отделение, с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу". Состояние тяжелое, сознание сопор (с отсутствием словесного контакта)", — дополнили в облздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске девочка попала под тепловоз, ей ампутировали ногу. Сейчас подросток до сих пор в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2188199-fura-vrezalas-v-shkolu-v-centre-uralska/

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