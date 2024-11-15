Раскрыты детали ДТП в Карагандинской области, в котором погибли семь человек (видео)

Стали известны детали трагического ДТП, произошедшего в Карагандинской области на трассе Астана - Караганда - Алматы, в результате которого погибли семь человек, включая двоих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 15 ноября 2024 года около 10:00 на 1510-м километре автомобильной дороги республиканского значения Астана - Караганда - Алматы (участок Караганда - Балхаш, вблизи поселка Жумабек) произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Alphard, следуя со стороны Алматы в направлении Караганды, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли семь человек, включая двух детей. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

"В ходе осмотра установлено, что участок дороги соответствует нормативным требованиям. Дорога I-б технической категории имеет две полосы движения в каждом направлении, оборудована осевым барьерным ограждением.

Дорожное покрытие ровное, асфальтобетонное, видимость на данном участке не ограничена, проезжая часть была чистой.

Обустройство дорожных знаков и организация движения согласованы с управлением административной полиции, погодные условия на момент происшествия были облачными с небольшими осадками в виде снега", - сообщили в компании.

Здесь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее предварительной причиной аварии в полиции назвали гололед. В ДП региона отметили, что водитель не справился с управлением, в результате автомашина Toyota Alphard вылетела в кювет и перевернулась. Погибли 7 человек - водитель и шесть его пассажиров, одна несовершеннолетняя была доставлена в больницу.

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавшей 12-летней девочки: она госпитализирована в отделение детской травматологии с диагнозом закрытый перелом левого плеча со смещением, ушибленная рана надбровной области справа.