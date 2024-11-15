Контролера сбили на одной из остановок в Караганде (видео)

В Караганде на автодороге Кызылорда – Павлодар 24-летнего контролера автопарка сбила машина, в результате чего он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, передает ekaraganda.kz.

Сбитым пешеходом оказался контролер автопарка. Пострадавший, к счастью, выжил и находится в больнице.

В пресс-службе департамента полиции рассказали, что происшествие случилось сегодня, 15 ноября, на автодороге Кызылорда — Павлодар.

"Примерно в 08.02 на остановке "Шахта им. Т. Кузембаева" 32-летний водитель автомашины Hyundai VF (I40) допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 24-летний пешеход доставлен в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Находится он, по данным областного управления здравоохранения, в отделении хирургии.

В автопарке № 3 подтвердили, что пострадавший является их контролером.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП семь человек погибли на трассе в Карагандинской области — водитель автомашины Toyota Alphard и шесть его пассажиров. Еще один ребенок доставлен в больницу.

Помимо этого, в Жамбылском районе Алматинской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Пассажир вылетел из автомобиля и попал под другую машину. Еще четыре пассажира госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело с назначением экспертиз.