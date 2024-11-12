Пассажир вылетел из авто и попал под ехавшую машину в Алматинской области (видео)

В Жамбылском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Пассажир вылетел из автомобиля и попал под другую машину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как сообщается в Instagram-профиле ДП, авария произошла на 76 километре автодороги Алматы - Бишкек в Жамбылском районе.

Согласно предварительной версии, колесо автомобиля Nissan Elgrand лопнуло, из-за чего водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser 300.

После столкновения Nissan Elgrand врезался по инерции в дерево, пассажир данной автомашины вылетел из салона на полосу встречного движения, попал под Lexus GS 300 и скончался на месте от полученных травм.

Еще четыре пассажира госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело с назначением экспертиз.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла из-за оставленной на дороге во время ремонта кучи грунта. Одна из пассажирок авто получила множество травм. В Караганде произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Никто не пострадал.

Согласно информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 22 931 ДТП. Число погибших в них составило 2114 человек.

Больше всего смертельных аварий зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях.