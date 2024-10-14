Люди погибли в ДТП в Карагандинской области (видео)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября на трассе Темиртау - Нура. В результате аварии погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ДТП произошло на трассе Темиртау - Нура в одном километре от поселка Самарканд. Столкнулись грузовик "КамАЗ" и автомобиль Volkswagen Passat.

"В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Стражи порядка призвали всех водителей к повышенной осторожности на дорогах и напомнили о важности соблюдения скоростного режима.

"Соблюдайте скоростной режим и помните, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения в Карагандинской области за предыдущие сутки было зарегистрировано 22 ДТП. В одной из аварий погиб человек: 53-летний водитель автобуса из-за гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Помимо этого, в АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что 14 октября 2024 года в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" (1610-1855 км) в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш.