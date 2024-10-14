Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Люди погибли в ДТП в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября на трассе Темиртау - Нура. В результате аварии погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ДТП произошло на трассе Темиртау - Нура в одном километре от поселка Самарканд. Столкнулись грузовик "КамАЗ" и автомобиль Volkswagen Passat.

"В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Стражи порядка призвали всех водителей к повышенной осторожности на дорогах и напомнили о важности соблюдения скоростного режима.

"Соблюдайте скоростной режим и помните, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения в Карагандинской области за предыдущие сутки было зарегистрировано 22 ДТП. В одной из аварий погиб человек: 53-летний водитель автобуса из-за гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Помимо этого, в АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что 14 октября 2024 года в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" (1610-1855 км) в направлении Аксу-Аюлы - Балхаш.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2173848-lyudi-pogibli-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie