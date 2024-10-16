Столкнулись два грузовика: смертельное ДТП произошло в Карагандинской области (видео)

На автодороге Астана - Караганда возле села Батпак произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один из водителей погиб на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

"Страшное ДТП на трассе Караганда - Астана", - указывается в подписи к опубликованным кадрам.

В ДП Карагандинской области сообщили, что 15 октября в 14:30 на автодороге Астана - Караганда возле села Батпак произошло ДТП с участием двух грузовых автомашин.

В результате аварии водитель одной из фур скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются. В ДП Карагандинской области напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 11 октября смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Темиртау - Нура. Столкнулись грузовик "КамАЗ" и автомобиль Volkswagen Passat. В результате аварии погибли два человека.

Помимо этого, 18 сентября на автодороге Шахтинск - Есенгельды в 4 км от села Сарепта 74-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и его 37-летний пассажир скончались на месте происшествия.