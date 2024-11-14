Сразу три ДТП случилось на Саина и Аль-Фараби в Алматы: полиция обратилась к водителям (видео)

В четверг, 14 ноября, утром в Алматы по улице Саина случилось сразу три ДТП. Полицейские в связи с участившимися авариями обратились к автолюбителям, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП появились в соцсетях. На кадрах видно несколько разбитых автомобилей.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, этим утром по улице Саина и на проспекте Аль-Фараби произошло 3 дорожно-транспортных происшествия: столкнулись транспортные средства, следовавшие в попутном направлении.

Пострадавших в результате ДТП нет.

К расследованию причин и обстоятельств аварий приступили сотрудники районных подразделений полиции.

"Призываем участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это поможет избежать трагедий на дорогах города.

Взаимоуважение и дисциплина – залог безопасности на дорогах и один из решающих факторов в вопросе снижения аварийности в самом крупном мегаполисе страны", – добавили в ДП.

Напомним, накануне в ДП Алматы также обратились к водителям с просьбой подготовить автомобили к зиме и "проявлять водительскую культуру". Сообщалось, что с начала года в Алматы произошло 4 815 ДТП, выявлено более 400 тыс. нарушений ПДД.

А сегодня утром в департаменте сообщили, что менее чем за 12 часов в полицию поступило 52 вызова о ДТП, в 18 из них есть пострадавшие. Число аварий резко выросло на фоне ухудшения погоды. В связи с этим в мегаполисе увеличили количество патрулей.

Добавим, что сегодня в южной столице вновь обещают снег, температура воздуха днем составит 1 градус тепла, а ночью опустится до -3 градусов.