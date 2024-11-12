Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Он на работе": пьяную езду с массовым ДТП работника акимата прокомментировал глава ЗКО

Опубликовано:

Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото : пресс-служба акимата ЗКО

На брифинге в СЦК акима ЗКО спросили, завершено ли дело в отношении работника акимата, который подозревается в массовом ДТП из-за пьяного вождения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Как завершат - данное дело будет передаваться в суд", - коротко ответил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Главу региона спросили, ходит ли находящийся под следствием сотрудник акимата на работу.

"В данный момент - да, на работе", - добавил аким.

Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Позже в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мы также писали, что позже видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186271-on-na-rabote-pyanuyu-ezdu-s-massovym-dtp-rabotnika-akimata-prokommentiroval-glava-zko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie