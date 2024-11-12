"Он на работе": пьяную езду с массовым ДТП работника акимата прокомментировал глава ЗКО
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На брифинге в СЦК акима ЗКО спросили, завершено ли дело в отношении работника акимата, который подозревается в массовом ДТП из-за пьяного вождения, передает корреспондент NUR.KZ.
"Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Как завершат - данное дело будет передаваться в суд", - коротко ответил аким ЗКО Нариман Турегалиев.
Главу региона спросили, ходит ли находящийся под следствием сотрудник акимата на работу.
"В данный момент - да, на работе", - добавил аким.
Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.
В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.
Позже в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мы также писали, что позже видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2186271-on-na-rabote-pyanuyu-ezdu-s-massovym-dtp-rabotnika-akimata-prokommentiroval-glava-zko/