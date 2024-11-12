"Он на работе": пьяную езду с массовым ДТП работника акимата прокомментировал глава ЗКО

На брифинге в СЦК акима ЗКО спросили, завершено ли дело в отношении работника акимата, который подозревается в массовом ДТП из-за пьяного вождения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Как завершат - данное дело будет передаваться в суд", - коротко ответил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Главу региона спросили, ходит ли находящийся под следствием сотрудник акимата на работу.

"В данный момент - да, на работе", - добавил аким.

Напомним, в начале октября стало известно, что в совершении массовой аварии в Уральске подозревают сотрудника аппарата акима ЗКО. ДТП произошло 1 октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина. Руководитель аппарата акима ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что мужчина действительно работает в аппарате акима на должности руководителя отдела.

Позже в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мы также писали, что позже видео массового ДТП с участием сотрудника акимата ЗКО появилось в Сети.