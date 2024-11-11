"Оставили рабочие": куча земли на дороге привела к ДТП в Алматинской области

В Сети появилась информация о ДТП в Алматинской области из-за оставленной на дороге во время ремонта кучи грунта. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside было опубликовано сообщение о происшествии в селе Шелек Енбекшиказахского района.

"Там 9 ноября автомобиль Toyota врезался в кучу грунта, оставленного прямо посередине проезжей части рабочими, ремонтирующими канализацию.

Пострадала 28-летняя женщина - у нее ушиб головного и спинного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, болевой шок, общее состояние врачи оценивают как тяжелое. Попала в больницу без сознания", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Инцидент подтвердили в ДП Алматинской области.

"За невыполнение требований по производству работ на дорогах подрядная организация привлечена к ответственности согласно действующему законодательству с наложением штрафных санкций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Актюбинской области из-за непогоды за один день произошло 30 ДТП и четыре случая опрокидывания транспортных средств в кювет. Обошлось без пострадавших.

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