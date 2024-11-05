Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области (видео)
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В Актюбинской области на трассе Актобе - Астрахань произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП водитель автобуса госпитализирован, передает "Диапазон".
5 ноября на дороге Актобе - Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong.
В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу Актобе.
"Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв", - сообщил руководитель "Qala Trans" Садыржан Ашимов.
В департаменте полиции Актюбинской области призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками в виде снега.
Ранее сообщалось, что в Актобе ищут очевидцев ДТП, случившегося 23 октября. В ведомстве рассказали, что водитель в районе жилого массива Жанаконыс-3 допустил наезд на пешехода.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183298-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti-video/