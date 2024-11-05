Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Автобус столкнулся с грузовиком
ДТП. Фото: diapazon.kz

В Актюбинской области на трассе Актобе - Астрахань произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП водитель автобуса госпитализирован, передает "Диапазон".

5 ноября на дороге Актобе - Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong.

В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу Актобе.

"Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв", - сообщил руководитель "Qala Trans" Садыржан Ашимов.

В департаменте полиции Актюбинской области призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками в виде снега.

Ранее сообщалось, что в Актобе ищут очевидцев ДТП, случившегося 23 октября. В ведомстве рассказали, что водитель в районе жилого массива Жанаконыс-3 допустил наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183298-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie