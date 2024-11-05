Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области (видео)

В Актюбинской области на трассе Актобе - Астрахань произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП водитель автобуса госпитализирован, передает "Диапазон".

5 ноября на дороге Актобе - Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong.

В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу Актобе.

"Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв", - сообщил руководитель "Qala Trans" Садыржан Ашимов.

В департаменте полиции Актюбинской области призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками в виде снега.

Ранее сообщалось, что в Актобе ищут очевидцев ДТП, случившегося 23 октября. В ведомстве рассказали, что водитель в районе жилого массива Жанаконыс-3 допустил наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.