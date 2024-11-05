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Автомобиль вылетел с дороги во время погони в области Абай (видео)

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Автомобиль вылетел с дороги в области Абай
Автомобиль в кювете. Кадр из видео: polisia.kz

В области Абай на видео сняли погоню за нетрезвым водителем, которая закончилась дорожной аварией. Его автомобиль вылетел с дороги в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, погоня за 49-летним водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, проходила в Жарминском районе.

"Нарушитель игнорировал неоднократные требования автопатруля остановиться и, набирая скорость, попытался скрыться от преследования. Во время погони водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал на запрещающий сигнал светофора, не реагировал на звуковые сигналы полиции и двигался на высокой скорости", - отметили в МВД.

На одном из поворотов водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль сорвался с дороги, повредив передний бампер. Остановить мужчину смогли лишь подушки безопасности, сработавшие после удара.

Водитель не пострадал. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Автомобиль был помещен на коммунальную стоянку, а в отношении мужчины начали административное производство. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок до семи лет.

"Кроме того, за неповиновение сотрудникам полиции и создание опасной ситуации на дороге могут быть предъявлены дополнительные обвинения", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Петропавловске задержали автоинструктора, который проводил практическое занятие будучи в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось это, когда его ученик не справился с управлением и создал аварийную ситуацию.

Лишенного до 2031 года водительских прав павлодарца снова поймали за рулем. Автомобиль, которым управлял мужчина, водворили на коммунальную стоянку, а сам он предстанет перед судом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183334-avtomobil-vyletel-s-dorogi-vo-vremya-pogoni-v-oblasti-abay-video/

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