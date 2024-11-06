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Грузовик опрокинулся на трассе в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

ДТП в Актюбинской области
ДТП в Актюбинской области. Кадр из видео: polisia.kz

В Актюбинской области из-за непогоды за один день произошло 30 ДТП и четыре опрокидывания автомобилей в кювет. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности водителей и пассажиров на автодорогах Актюбинской области круглосуточно несут дежурство сотрудники полиции.

Только за один день из-за непогоды на дорогах области произошло 30 столкновений и четыре случая опрокидывания транспортных средств в кювет. Пострадавших нет.

"5 ноября около 10.00 утра на автодороге Актобе - Оренбург, вблизи поселка Мартук, произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовой автомашины MAN не справился с управлением, что привело к опрокидыванию. Водитель не пострадал", - рассказали в МВД.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями и осадками в виде снега.

Напомним, 5 ноября на дороге Актобе - Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong. В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183943-gruzovik-oprokinulsya-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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