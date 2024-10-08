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Лишенного до 2031 года водительских прав павлодарца снова поймали за рулем

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Мужчина пьет пиво в авто
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM / Getty Images

Пьяный житель Павлодара, уже лишенный водительский прав до 2031 года, вновь оказался за рулем автомобиля и был задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками полиции в Павлодаре задержан мужчина, управляющий автомобилем "ВАЗ-2107" в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в августе 2024 года он уже был лишен права управлять транспортным средством до августа 2031 года. Автомобиль, которым управлял мужчина, водворили на коммунальную стоянку.

"Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель находился в легкой степени алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Мужчину привлекли к ответственности за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Материал направлен в суд для принятия решения.

Отметим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171427-lishennogo-do-2031-goda-voditelskih-prav-pavlodarca-snova-poymali-za-rulem/

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