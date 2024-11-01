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Пьяного пешехода сбили на обочине дороги в Павлодарской области

Опубликовано:

Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области нетрезвый сельчанин пострадал от наезда автомобиля, когда шел вдоль проезжей части. Мужчина попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 30 октября в селе Шарбакты.

"Водитель автомашины Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, который шел вдоль проезжей части в алкогольном состоянии в попутном направлении", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализировали в больницу. Автомашину водворили на специализированную стоянку. Проводится проверка.

Другое ДТП произошло утром 30 октября, в 08.30, на 62 км автодороги "Граница Российской Федерации - Успенка - Павлодар".

"Водитель автомашины "ВАЗ-2121", не подав сигнал перед поворотом налево, совершил столкновение с авто Toyota Previa, который совершил опережение в попутном направлении, а после опрокинулся в кювет", - уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Toyota с травмами была госпитализирована в больницу. Автомашину водворили на специализированную стоянку, идет проверка.

Ранее в Сети появились кадры аварии с участием четырех автомобилей в Караганде. В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка в одной из машин. Девушку госпитализировали.

А в Павлодаре реанимобиль попал в ДТП, когда возвращался после выполненного вызова. Теперь в городе ищут свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов. На станции скорой помощи заявили, что по итогам расследования примут дисциплинарные меры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2181633-pyanogo-peshehoda-sbili-na-obochine-dorogi-v-pavlodarskoy-oblasti/

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