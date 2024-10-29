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ДТП с участием трактора произошло в Павлодарской области

Опубликовано:

Машина после аварии
ДТП. Иллюстративное фото: JasonDoiy / Getty Images

В Павлодарской области в результате ДТП с участием трактора пассажир легкового автомобиля попал в больницу с травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла 27 октября на 10 км автодороги Беловка - Калкаман.

"Водитель автомашины Toyota Corolla, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди трактором "МТЗ-82", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Ранее в Костанайской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полиция начала досудебное расследование.

А в Астане девушка погибла под колесами автобуса, вынужденно возвращаясь домой по проезжей части, где не было освещения. Трагедия произошла в строящемся квартале, из-за чего водитель автобуса не заметил ее в темноте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2179950-dtp-s-uchastiem-traktora-proizoshlo-v-pavlodarskoy-oblasti/

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