Страшное ДТП унесло жизни 4 человек в Костанайской области
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В Костанайской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщает "Алау". В Департаменте полиции начали досудебное расследование.
Сообщается, что на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган" между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки TANK выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-2112".
"В результате аварии от полученных травм на месте погибли 4 человека, находившихся в автомобиле "ВАЗ". Водитель и пассажир автомобиля TANK госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу", - рассказали в ДП.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области произошло смертельное ДТП. За два часа до трагедии водитель получил предупреждение на трассе, а затем попал в ДТП. В результате погибли четыре человека.
Напомним, до этого в МВД озвучили статистку по количеству ДТП в стране. Ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы. Причина значительного роста аварий и травмированных, как тогда сообщили в МВД, связана с изменением критериев учета ДТП.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2179829-strashnoe-dtp-uneslo-zhizni-4-chelovek-v-kostanayskoy-oblasti/