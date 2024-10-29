Страшное ДТП унесло жизни 4 человек в Костанайской области

В Костанайской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщает "Алау". В Департаменте полиции начали досудебное расследование.

Сообщается, что на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган" между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки TANK выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-2112".

"В результате аварии от полученных травм на месте погибли 4 человека, находившихся в автомобиле "ВАЗ". Водитель и пассажир автомобиля TANK госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу", - рассказали в ДП.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области произошло смертельное ДТП. За два часа до трагедии водитель получил предупреждение на трассе, а затем попал в ДТП. В результате погибли четыре человека.

Напомним, до этого в МВД озвучили статистку по количеству ДТП в стране. Ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы. Причина значительного роста аварий и травмированных, как тогда сообщили в МВД, связана с изменением критериев учета ДТП.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.