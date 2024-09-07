Одно авто перевернуло, другое помяло после столкновения в Астане

Сегодня в Астане произошло ДТП, последствия которого сняли на видео и распространили в социальных сетях. Подробности озвучили в полке патрульной полиции ДП города, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин помята передняя часть, вторая же перевернулась на бок. Также на месте стоят скорая помощь и полицейский автомобиль.

Отмечается, что авария произошла на пересечении проспектов Тауелсиздик и Бауыржана Момышулы.

ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции ДП Астаны.

"Водитель Daewoo Damas на перекрестке проспектов Момышулы - Тауелсиздик при повороте налево по разрешающему сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Haval, которая двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП обоих водителей забрала "скорая". Проводится проверка", - сообщили стражи порядка.

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