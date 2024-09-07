Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одно авто перевернуло, другое помяло после столкновения в Астане

Опубликовано:

ДТП в Астане
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/za_rulem__astana

Сегодня в Астане произошло ДТП, последствия которого сняли на видео и распространили в социальных сетях. Подробности озвучили в полке патрульной полиции ДП города, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, что у одной из машин помята передняя часть, вторая же перевернулась на бок. Также на месте стоят скорая помощь и полицейский автомобиль.

Отмечается, что авария произошла на пересечении проспектов Тауелсиздик и Бауыржана Момышулы.

ДТП прокомментировали в полке патрульной полиции ДП Астаны.

"Водитель Daewoo Damas на перекрестке проспектов Момышулы - Тауелсиздик при повороте налево по разрешающему сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Haval, которая двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП обоих водителей забрала "скорая". Проводится проверка", - сообщили стражи порядка.

Ранее подросток за рулем внедорожника устроил ДТП в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу.

Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП (36 920 тенге).

Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП (184 600 тенге).

А в Сарани Карагандинской области насмерть сбили девушку, которая шла по пешеходному переходу, водителя задержали и поместили в ИВС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158588-odno-avto-perevernulo-drugoe-pomyalo-posle-stolknoveniya-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie