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"Человека разорвало напополам": смертельная авария произошла в области Жетісу

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Два авто столкнулись в Текели
ДТП в Текели. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

Сегодня в Текели 48-летняя женщина погибла под колесами иномарки, столкнувшейся с припаркованной автомашиной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетісу.

Информация об аварии появилась в одном из пабликов в Instagram. На представленных фото можно заметить две покореженные автомашины, одна из которых оказалась опрокинута на бок.

"Человека разорвало напополам", - говорится в подписи к кадрам.

В полиции региона подтвердили ДТП и гибель 48-летней женщины на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что авария произошла сегодня, 16 октября, в Текели на улице Пушкина с участием автомашин Nissan Renessa и Mitsubishi Galant.

"44-летний водитель Nissan Renessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, которая, к сожалению, скончалась на месте. Автомобиль нарушителя был доставлен на специализированную стоянку", - рассказали в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве уточнили, что в отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области житель села Булдурта скончался под колесами трактора. Подозреваемым в смертельном наезде стал майор полиции из соседнего села.

В Мангистауской области шесть граждан Узбекистана погибли в результате столкновения автомобилей в очереди на проезд через границу Казахстана. Четверых иностранцев госпитализировали с места аварии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2175108-cheloveka-razorvalo-napopolam-smertelnaya-avariya-proizoshla-v-oblasti-zhet-su/

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