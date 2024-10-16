Майора полиции подозревают в смертельном наезде на тракторе в ЗКО

В ЗКО местный житель скончался под колесами трактора, а подозреваемым в смертельном наезде стал майор полиции из соседнего села, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, трагедия произошла днем 13 октября в поселке Булдурта в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.

Трактор МТ3-80 наехал на 45-летнего мужчину, который скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемым в этом деле стал майор полиции, проживающий в другом селе. По данным ДП ЗКО, он дал признательные показания и был водворен в ИВС. Однако, как рассказала "Уральская неделя", через три дня подозреваемого выпустили на свободу.

Добавим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.