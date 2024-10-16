6 человек погибли в ДТП с грузовиком, стоявшим в очереди на проезд через границу Казахстана
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В Мангистауской области шесть граждан Узбекистана погибли в результате столкновения автомобилей, еще четверых госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 октября в 7.30 утра на трассе Бейнеу - Тажен произошло ДТП с участием Jac.
"Автомобиль совершил столкновение с грузовиком "Ман", который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу", - пояснили в ДП Мангистауской области.
Всего в автомобиле находилось 10 человек.
"Из них 4 человека были госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Необходимое лечение они получают в полном объеме", - уточнили в ведомстве.
Шестеро погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, зарегистрированы в Узбекистане.
"Потерпевшие и погибшие являются гражданами Республики Узбекистан, возвращавшимися из Российской Федерации", - отметили в ДП Мангистауской области.
По данному факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщили генеральному консульству Узбекистана в городе Актау.
Ранее на автодороге Астана - Караганда возле села Батпак произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии водитель одной из фур погиб на месте происшествия.
А в Атырауской области легковой автомобиль провалился в яму на участке трассы, где проходят ремонтные работы. В машине находились четверо пассажиров, которые не пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174996-6-chelovek-pogibli-v-dtp-s-gruzovikom-stoyavshim-v-ocheredi-na-proezd-cherez-granicu-kazahstana/
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