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Парня зажало под автокраном в Талдыкоргане

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Спасатели доставали пострадавшего из-под авто
Спасательная операция. Фото: t.me/qr_tjm

В Талдыкоргане спасли 20-летнего парня, который оказался зажат под грузовым автомобилем. Его достали с помощью гидравлического инструмента, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Талдыкоргане грузовой автомобиль совершил наезд на двадцатилетнего пешехода, который остался зажатым под машиной и не смог самостоятельно выбраться.

"Оперативно прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС.

Ранее в Алматы на дороге к высокогорному комплексу "Медеу" столкнулись велосипедист и трактор. В результате происшествия молодой человек лишился велосипеда и получил серьезные травмы, которые потребовали хирургического вмешательства.

В Карагандинской области пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженного автомобиля. Мужчину зажало в салоне. Освободить его смогли лишь при помощи шанцевого инструмента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2171085-parnya-zazhalo-pod-avtokranom-v-taldykorgane/

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