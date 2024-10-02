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Пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженного авто в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Спасатели пытаются достать водителя
Спасение мужчины. Кадр из видео: ДЧС Карагандинской области

Серьезное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - в результате аварии одного из водителей зажало в салоне авто, его вытащили спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона

Инцидент произошел на автодороге Саран-Шахан. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты после поступления вызова, отметили в ДЧС.

"Используя шанцевый инструмент, они быстро и аккуратно деблокировали пострадавшего, освободив его из смятого кузова автомобиля", - заявили в ведомстве.

Пострадавший был передан врачам скорой помощи - его доставили в больницу для прохождения обследования.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила дорожного движения.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2168454-postradavshego-voditelya-prishlos-dostavat-iz-pokorezhennogo-avto-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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