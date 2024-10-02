Пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженного авто в Карагандинской области (видео)

Серьезное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - в результате аварии одного из водителей зажало в салоне авто, его вытащили спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона

Инцидент произошел на автодороге Саран-Шахан. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты после поступления вызова, отметили в ДЧС.

"Используя шанцевый инструмент, они быстро и аккуратно деблокировали пострадавшего, освободив его из смятого кузова автомобиля", - заявили в ведомстве.

Пострадавший был передан врачам скорой помощи - его доставили в больницу для прохождения обследования.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила дорожного движения.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.