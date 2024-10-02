Пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженного авто в Карагандинской области (видео)
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Серьезное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - в результате аварии одного из водителей зажало в салоне авто, его вытащили спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона
Инцидент произошел на автодороге Саран-Шахан. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты после поступления вызова, отметили в ДЧС.
"Используя шанцевый инструмент, они быстро и аккуратно деблокировали пострадавшего, освободив его из смятого кузова автомобиля", - заявили в ведомстве.
Пострадавший был передан врачам скорой помощи - его доставили в больницу для прохождения обследования.
Спасатели призвали граждан соблюдать правила дорожного движения.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2168454-postradavshego-voditelya-prishlos-dostavat-iz-pokorezhennogo-avto-v-karagandinskoy-oblasti-video/
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