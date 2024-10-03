Автомобиль под управлением пьяной актюбинки влетел в глубокую яму (видео)

В Сети появилось видео из Актобе, на котором автомобиль заехал в яму, выкопанную для прокладки газопровода вблизи жилого комплекса. Водитель не пострадала, передает NUR.KZ.

Видео инцидента, произошедшего в темное время суток, распространилось в местном паблике в Instagram.

По информации из Сети, на этой территории строительная компания проводила земляные работы для прокладки газопровода с целью газификации жилого комплекса. Выкопанную яму огородили специальной лентой, а сами строительно-монтажные работы находились на завершающей стадии.

"В результате указанного инцидента произошло повреждение газопровода, проходящего по улице Мәңгілік ел в Актобе, 8 домов (560 квартир) были отключены от газа. Газовая служба проводит аварийно-восстановительные работы", - сообщили в паблике.

Ситуацию прокомментировали в ДП Актюбинской области.

"3 октября в 6.30 водитель автомашины Mercedes, 39-летняя женщина, заехала в яму. В результате ДТП автоледи не пострадала. Проведенная экспертиза показала, что водитель находилась в алкогольном опьянении", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на женщину был составлен протокол, материал направлен в суд для принятия решения.

Ранее в Медеуском районе Алматы произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и Mercedes-Benz. В результате столкновения автомашина Toyota допустила наезд на препятствие - опору линии связи, водителя госпитализировали.

А в Карагандинской области пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженного автомобиля, используя шанцевый инструмент. Авария произошла на автодороге Сарань - Шахан.