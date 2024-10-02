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Гибель участника паралимпийца Нышана Омирали: стали известны подробности

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Нышан Омирали
Нышан Омирали. Фото: Министерство туризма и спорта РК

Ранее стало известно о гибели известного казахстанского спортсмена Нышана Омирали. В ДП Жамбылской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что он погиб в аварии.

"1 октября в 22:15 на 542 км автодороги республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" водитель автомашины марки Nissan Maxima, следуя со стороны Туркестанской области в направлении Тараза, совершил столкновение с верблюдом, который находился на проезжей части дороги.

В салоне автомашины находился только водитель. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в городскую больницу № 1 Тараза", - говорится в сообщении областного ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку. наряду с этим ведутся поиски хозяина животного для привлечения к ответственности.

Напомним, что о смерти Омирали сообщили в Национальном паралимпийском комитете.

Согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По информации НПК, Нышан Омирали родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области. Среди его наиболее значимых достижений:

  • В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по пара таеквондо, войдя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.
  • Бронзовый призер Чемпионата Европы 2021 года (Стамбул), и многократный призер Гран-при мира и чемпионатов Азии.
  • Серебряный призер Азиатских Пара Игр 2022 года (Ханчжоу).
  • Он дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх: в Токио-2020 и Париже-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2168805-gibel-uchastnika-paralimpiady-v-parizhe-nyshana-omirali-stali-izvestny-podrobnosti/

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