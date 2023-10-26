Авто опрокинулось на крышу в результате ДТП в Алматы: есть пострадавший (видео)

В Алматы сегодня, 26 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал как минимум один человек. Видео с места ДТП в редакцию прислал читатель NUR.KZ.

Как рассказал автор видео, авария произошла на улице Шевченко, не доезжая до улицы Муканова в сторону улицы Розыбакиева.

На кадрах можно увидеть перевернувшийся автомобиль и мужчину в крови, лежащего рядом с авто. Прохожие и случайные свидетели аварии, судя по ролику, оказали первую помощь пострадавшему. Машин скорой помощи или полиции у перевернувшегося автомобиля не видно.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы, чтобы узнать подробности произошедшего. Там пока не ответили.

Напомним, несколько дней назад в Алматы водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода.

А в Актюбинской области в конце прошлой недели участковый инспектор перевернулся на служебном авто и скрылся с места аварии. Его оштрафовали.

Отметим, что за ДТП с пострадавшими в Казахстане предусмотрено уголовное наказание.

Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: