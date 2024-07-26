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Автомобиль перевернулся на крышу на оживленном перекрестке в Астане (видео)

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ДТП произошло в Астане
Автомобиль перевернулся в ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

Сегодня в Сети появилось видео очевидцев аварии, при которой один из автомобилей перевернулся. В ДП Астаны прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Astanovka98, ДТП засняли очевидцы сегодня утром в районе ботанического сада.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны информацию о произошедшем подтвердили.

"Водитель автомашины марки Hyundai на перекрестке пр. Кабанбай батыра - ул. Акмешит, при повороте налево допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, который двигался со встречного направления прямо. От удара по инерции Hyundai опрокинуло на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и водитель Toyota", - сообщили в пресс-службе полиции Астаны.

Также мы писали, что сегодня в Астане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" она доставлена в городскую больницу.

Также ранее в Астане за один день в ДТП пострадали трое молодых людей на мопедах. Парней 17, 18 и 21 года доставили в больницы с различными травмами.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140230-avtomobil-perevernulsya-na-kryshu-na-ozhivlennom-perekrestke-v-astane-video/

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