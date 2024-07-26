Автомобиль перевернулся на крышу на оживленном перекрестке в Астане (видео)

Сегодня в Сети появилось видео очевидцев аварии, при которой один из автомобилей перевернулся. В ДП Астаны прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Astanovka98, ДТП засняли очевидцы сегодня утром в районе ботанического сада.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны информацию о произошедшем подтвердили.

"Водитель автомашины марки Hyundai на перекрестке пр. Кабанбай батыра - ул. Акмешит, при повороте налево допустил столкновение с автомашиной марки Toyota, который двигался со встречного направления прямо. От удара по инерции Hyundai опрокинуло на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и водитель Toyota", - сообщили в пресс-службе полиции Астаны.

Также мы писали, что сегодня в Астане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" она доставлена в городскую больницу.

Также ранее в Астане за один день в ДТП пострадали трое молодых людей на мопедах. Парней 17, 18 и 21 года доставили в больницы с различными травмами.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.