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Курьера на мопеде сбили на перекрестке в Астане (видео)

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Упавший мопед
Мопед на дороге. Иллюстративное фото: Beeldbewerking / Getty Images

Очередное ДТП с участием мопедиста произошло во вторник, 24 сентября, в Астане. В результате произошедшего водителя мопеда попал в больницу, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места ДТП опубликовала Instagram-страница astana_brothers.

Как сообщается в подписи к посту, ДТП произошло 24 сентября в 19:50 на перекрестке проспекта Туран и улицы Бухар Жырау.

На видео отреагировали в столичном департаменте полиции.

"На пересечении улиц Туран и Бухар Жырау, водитель автомашины Nissan при повороте налево допустил столкновение с мопедом который двигался в прямом направлении.

В результате ДТП водитель мопеда доставлен в больницу. Проводится проверка", – говорится в комментарии правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения. В частности, в Казахстане мопеды приравняют к транспортным средствам. Также вводится их обязательная государственная регистрация.

А в Алматы полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая оказалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165571-kurera-na-mopede-sbili-na-perekrestke-v-astane-video/

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