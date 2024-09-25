Курьера на мопеде сбили на перекрестке в Астане (видео)
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Очередное ДТП с участием мопедиста произошло во вторник, 24 сентября, в Астане. В результате произошедшего водителя мопеда попал в больницу, передает NUR.KZ.
Видеоролик с места ДТП опубликовала Instagram-страница astana_brothers.
Как сообщается в подписи к посту, ДТП произошло 24 сентября в 19:50 на перекрестке проспекта Туран и улицы Бухар Жырау.
На видео отреагировали в столичном департаменте полиции.
"На пересечении улиц Туран и Бухар Жырау, водитель автомашины Nissan при повороте налево допустил столкновение с мопедом который двигался в прямом направлении.
В результате ДТП водитель мопеда доставлен в больницу. Проводится проверка", – говорится в комментарии правоохранительных органов.
Напомним, ранее стало известно, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения. В частности, в Казахстане мопеды приравняют к транспортным средствам. Также вводится их обязательная государственная регистрация.
А в Алматы полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая оказалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165571-kurera-na-mopede-sbili-na-perekrestke-v-astane-video/
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