Пять автомобилей столкнулись в Караганде (видео)
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В Караганде произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого три человека были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 сентября около 16.00 на улице Таттимбета столкнулись пять транспортных средств: "ГАЗель", Jetour, Audi и две Lada.
В результате аварии в медицинское учреждение были доставлены 39-летний водитель "ГАЗели", а также 39-летний водитель и 36-летняя пассажирка автомобиля Jetour.
Факт произошедшего зарегистрирован в полиции.
"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
18 сентября в Костанайской области на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено уголовное дело.
16 сентября на 17 километре автодороги Торгай-Аркалык в Костанайской области погибли двое взрослых и двое детей.
А в ЗКО после лобового столкновения двух автомобилей на трассе Бурлин - Аксай - Жымпиты одна из машин загорелась. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Авария унесла жизни двух человек.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2165148-pyat-avtomobiley-stolknulis-v-karagande-video/