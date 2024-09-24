Пять автомобилей столкнулись в Караганде (видео)

В Караганде произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого три человека были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 22 сентября около 16.00 на улице Таттимбета столкнулись пять транспортных средств: "ГАЗель", Jetour, Audi и две Lada.

В результате аварии в медицинское учреждение были доставлены 39-летний водитель "ГАЗели", а также 39-летний водитель и 36-летняя пассажирка автомобиля Jetour.

Факт произошедшего зарегистрирован в полиции.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

18 сентября в Костанайской области на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет и загорелся. В ДТП погибла женщина, возбуждено уголовное дело.

16 сентября на 17 километре автодороги Торгай-Аркалык в Костанайской области погибли двое взрослых и двое детей.

А в ЗКО после лобового столкновения двух автомобилей на трассе Бурлин - Аксай - Жымпиты одна из машин загорелась. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Авария унесла жизни двух человек.

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