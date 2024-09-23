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Подросток за рулем скутера попал в ДТП в Экибастузе

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Скутер лежит на дороге
Скутер после ДТП. Иллюстративное фото: TopMicrobialStock / Getty Images

В Экибастузе подросток ехал на скутере и попал в аварию - он столкнулся с легковым автомобилем. Парня госпитализировали, передает Pavlodarnews.kz.

По информации областной станции скорой медпомощи, 17-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу.

Также в городе произошло еще одно ДТП, в котором пострадавших было двое. 36-летняя женщина и 10-летняя девочка получили незначительные ушибы и отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения. В частности, в Казахстане мопеды приравняют к транспортным средствам. Также вводится их обязательная государственная регистрация.

А в Алматы полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая оказалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2164903-podrostok-za-rulem-skutera-popal-v-dtp-v-ekibastuze/

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