Подросток за рулем скутера попал в ДТП в Экибастузе
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В Экибастузе подросток ехал на скутере и попал в аварию - он столкнулся с легковым автомобилем. Парня госпитализировали, передает Pavlodarnews.kz.
По информации областной станции скорой медпомощи, 17-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу.
Также в городе произошло еще одно ДТП, в котором пострадавших было двое. 36-летняя женщина и 10-летняя девочка получили незначительные ушибы и отказались от госпитализации.
Ранее стало известно, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения. В частности, в Казахстане мопеды приравняют к транспортным средствам. Также вводится их обязательная государственная регистрация.
А в Алматы полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая оказалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2164903-podrostok-za-rulem-skutera-popal-v-dtp-v-ekibastuze/