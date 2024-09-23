Подросток за рулем скутера попал в ДТП в Экибастузе

В Экибастузе подросток ехал на скутере и попал в аварию - он столкнулся с легковым автомобилем. Парня госпитализировали, передает Pavlodarnews.kz.

По информации областной станции скорой медпомощи, 17-летнего пострадавшего доставили в городскую больницу.

Также в городе произошло еще одно ДТП, в котором пострадавших было двое. 36-летняя женщина и 10-летняя девочка получили незначительные ушибы и отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что в сенате приняли ряд поправок в сфере дорожного движения. В частности, в Казахстане мопеды приравняют к транспортным средствам. Также вводится их обязательная государственная регистрация.

А в Алматы полиция задержала водителя мопеда, который наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая оказалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело.