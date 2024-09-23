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Смертельное ДТП в Усть-Каменогорске: уголовное дело завели на полицейского

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Полицейский автомобиль
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске полицейского подозревают в наезде на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел днем 18 сентября, около 13.20, на улице Малой Объездной в Усть-Каменогорске.

"Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем марки "ВАЗ-21140", совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью", - рассказали в ДП ВКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Алматы произошло ДТП, едва не закончившееся трагедией. На перекрестке улиц Сатпаева и Уалиханова столкнулись два автомобиля. От удара один из них едва не переехал пешехода - девушку вовремя оттащил ее спутник.

А на улице Темирязева в Алматы автобус совершил наезд на 86-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2164659-smertelnoe-dtp-v-ust-kamenogorske-ugolovnoe-delo-zaveli-na-policeyskogo/

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