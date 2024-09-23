Смертельное ДТП в Усть-Каменогорске: уголовное дело завели на полицейского

В Усть-Каменогорске полицейского подозревают в наезде на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел днем 18 сентября, около 13.20, на улице Малой Объездной в Усть-Каменогорске.

"Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем марки "ВАЗ-21140", совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью", - рассказали в ДП ВКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Алматы произошло ДТП, едва не закончившееся трагедией. На перекрестке улиц Сатпаева и Уалиханова столкнулись два автомобиля. От удара один из них едва не переехал пешехода - девушку вовремя оттащил ее спутник.

А на улице Темирязева в Алматы автобус совершил наезд на 86-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован.