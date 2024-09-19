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Чуть не переехали пешехода: аварию, едва не закончившуюся трагедией, засняли в Алматы (видео)

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Авария в Алматы
Авария в Алматы. Скриншот: instagram.com/almaty.suntimes

В Алматы произошло ДТП, едва не закончившееся трагедией. На перекрестке столкнулись два автомобиля, от удара второй чуть не переехал пешехода, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле Almaty Sun-Times.

На кадрах - ДТП, которое могло бы закончиться трагедией. Действие происходит на улице в Алматы. На перекрестке едут две машины, которые сталкиваются прямо на пешеходном переходе. От удара белое авто съезжает в сторону и едва не совершает наезд на одного из пешеходов - девушку вовремя оттаскивает спутник.

Затем, после происшествия, из белого автомобиля выходит женщина с ребенком.

Авторы поста пишут, что авария случилась вчера днем пересечении Сатпаева и Уалиханова.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены, а также ненормативную лексику!

В департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что авария произошла вчера, 18 сентября, примерно в 17:00 в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Уалиханова в южном направлении, на пересечении с улицей Сатпаева, при наличии дорожного знака 24 ("Уступи дорогу"), выехала на перекресток, допустила столкновение с автомашиной Lexus, которая следовала по Сатпаева в западном направлении.

От удара по инерции Lexus продолжил движение, допустил наезд на дорожный знак и на пешеходов, которые пересекали на проезжую часть в северном направлении по обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали три пешехода и водитель Lexus. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района", - гласит ответ.

Ранее в Алматы произошло ДТП с участием мопедиста и водителя "ГАЗели". Произошло столкновение, в результате которого первый получил травмы и был госпитализирован, а позже скончался. Возбуждено уголовное дело.

Вчера в Сети появилось видео с места аварии, где на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции сообщили, что дедушка пересекал дорожную часть в западном направлении в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2163409-chut-ne-pereehali-peshehoda-avariyu-edva-ne-zakonchivshuyusya-tragediey-zasnyali-v-almaty-video/

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