"Ужасная картина": семь авто столкнулись в тоннеле в Алматы (видео)

Массовое ДТП произошло в четверг, 19 сентября, в Алматы - в тоннеле на улице Саина столкнулись сразу семь автомобилей. Кадры произошедшего появились в соцсетях.

Видеороликом с места аварии поделилась Instagram-страница kris_p_brothers.

В подписи к ролику сообщается, что массовая авария случилась на улице Саина.

"Проезжая вниз по Саина в 20:30, стала свидетелем такой ужасный картины. Надеюсь, без жертв. Желаю всем быть бдительными на дорогах. Не забывайте, Вас всегда ждут дома", - говорится в подписи к публикации.

В полиции Алматы изданию Zakon.kz сообщили, что участниками аварии стали семь машин. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Полиция ведет расследование.