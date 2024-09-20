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Эзотерика

"Ужасная картина": семь авто столкнулись в тоннеле в Алматы (видео)

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Массовое ДТП произошло в четверг, 19 сентября, в Алматы - в тоннеле на улице Саина столкнулись сразу семь автомобилей. Кадры произошедшего появились в соцсетях.

Видеороликом с места аварии поделилась Instagram-страница kris_p_brothers.

В подписи к ролику сообщается, что массовая авария случилась на улице Саина.

"Проезжая вниз по Саина в 20:30, стала свидетелем такой ужасный картины. Надеюсь, без жертв. Желаю всем быть бдительными на дорогах. Не забывайте, Вас всегда ждут дома", - говорится в подписи к публикации.

В полиции Алматы изданию Zakon.kz сообщили, что участниками аварии стали семь машин. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. Полиция ведет расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2163711-uzhasnaya-kartina-sem-avto-stolknulis-v-tonnele-v-almaty-video/

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