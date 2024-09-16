Столкнулся с деревом: 18-летний парень погиб в жуткой аварии в Алматинской области (фото, видео)

Трагедия произошла накануне в Илийском районе Алматинской области - в жуткой аварии погиб 18-летний водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

Сообщается, что ДТП произошло в поселке Коккайнар.

По информации спасателей, водитель легкового автомобиля 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом.

От полученных травм водитель погиб до прибытия экстренных служб.

На опубликованных кадрах видно покореженною машину. Чтобы достать тело, потребовалась помощь спасателей и специальных инструментов.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.