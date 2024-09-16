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Столкнулся с деревом: 18-летний парень погиб в жуткой аварии в Алматинской области (фото, видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: РОСО МЧС РК

Трагедия произошла накануне в Илийском районе Алматинской области - в жуткой аварии погиб 18-летний водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

Сообщается, что ДТП произошло в поселке Коккайнар.

По информации спасателей, водитель легкового автомобиля 2006 года рождения не справился с управлением и столкнулся с деревом.

От полученных травм водитель погиб до прибытия экстренных служб.

На опубликованных кадрах видно покореженною машину. Чтобы достать тело, потребовалась помощь спасателей и специальных инструментов.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161639-stolknulsya-s-derevom-18-letniy-paren-pogib-v-zhutkoy-avarii-v-almatinskoy-oblasti-foto-video/

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