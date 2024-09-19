"Проехали на желтый": водителей наказали в Павлодаре

В Павлодарской области с начала года привлекли к ответственности более 1,5 тыс. лихачей. Некоторые из них проезжали на желтый сигнал светофора, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, движение на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешеходов на переходе и выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, являются одними из грубых нарушений правил дорожного движения.

"К примеру, в Павлодаре остановили автомашину Toyota, водитель которой проехал на желтый сигнал светофора, нарушив правила дорожного движения. Аналогичное нарушение совершил другой водитель на автомашине KIA, проезжая по улице Машхура Жусупа. Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафа", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Всего же с начала года в регионе 1548 водителей понесли наказание за нарушение ПДД.

"Водитель, не соблюдающий правила, может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие: наехать на пешеходов или столкнуться с другими транспортными средствами. Прежде чем нажать на педаль газа, помните, что с увеличением скорости движения растет количество и тяжесть травм, полученных в результате ДТП", - предупредили в МВД.

Напомним, с 6 мая 2024 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Проезд на желтый сигнал светофора разрешили только в случае, "если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением".

Автоэксперт высказался по поводу внесенных в ПДД изменений. Он предложил сотрудникам дорожной полиции первое время не штрафовать водителей за введенные недавно нарушения.