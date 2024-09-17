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Оба авто мгновенно загорелись: семь человек погибли в ДТП в Жамбылской области

Опубликовано:

ДТП в Жамбылской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kriminal_kazakhstan

Семь человек погибли в ДТП в Жамбылской области. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Видео с места происшествия появилось в Сети. По информации пресс-службы ДП Жамбылской области, 16 сентября в 18.30 на 526 км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель Cadillac Escalade, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной DAF.

После чего Cadillac Escalade откинуло на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемой автомашиной марки "ГАЗель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП на месте погибли 37-летний водитель "ГАЗели", 30-летний водитель Cadillac Escalade и 5 его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в Жамбылской области четверо подростков перевернулись на машине. По словам очевидцев, за рулем находился 17-летний юноша. По факту ДТП полиция собирается привлечь родителей, которые заявили, что дети взяли машину без спроса. Всех пострадавших доставили в больницу, двое находятся в коме.

В Костанайской области 16 сентября тоже произошло смертельное ДТП. По предварительным данным ДП, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком марки "ГАЗель", который двигался в попутном направлении. От удара грузовик опрокинулся и оказался на боку. В результате происшествия водитель Lexus и двое детей от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого же авто умер в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162311-oba-avto-mgnovenno-zagorelis-sem-chelovek-pogibli-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/

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