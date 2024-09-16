Двое в коме: четверо подростков перевернулись на машине в Жамбылской области

Четверо несовершеннолетних решили покататься на машине и перевернулись - они получили серьезные травмы, двое из них находятся в коме, передает сайт телеканала КТК.

По словам очевидцев, за рулем находился 17-летний подросток. В какой-то момент он не справился с управлением, и авто опрокинулось.

Как сообщает телеканал, в машине находились двое студентов колледжа, ученик 11-го класса и еще один учится в университете Тараза.

По факту ДТП полиция собирается привлечь родителей, которые уже заявили, что дети взяли машину без спроса.

"В районную больницу поступили четверо пациентов, дети 2007-2008 годов рождения, в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, плюс кома II степени. Сейчас оба находятся в реанимационном отделении. За состоянием двух других ведется пристальное наблюдение", - сообщила главврач Сарысуской центральной районной больницы Айнур Каликова.

Источник: КТК

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