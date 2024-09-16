Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое в коме: четверо подростков перевернулись на машине в Жамбылской области

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: КТК

Четверо несовершеннолетних решили покататься на машине и перевернулись - они получили серьезные травмы, двое из них находятся в коме, передает сайт телеканала КТК.

По словам очевидцев, за рулем находился 17-летний подросток. В какой-то момент он не справился с управлением, и авто опрокинулось.

Как сообщает телеканал, в машине находились двое студентов колледжа, ученик 11-го класса и еще один учится в университете Тараза.

По факту ДТП полиция собирается привлечь родителей, которые уже заявили, что дети взяли машину без спроса.

"В районную больницу поступили четверо пациентов, дети 2007-2008 годов рождения, в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, плюс кома II степени. Сейчас оба находятся в реанимационном отделении. За состоянием двух других ведется пристальное наблюдение", - сообщила главврач Сарысуской центральной районной больницы Айнур Каликова.

Источник: КТК

Напомним, что 16 сентября в жуткая авария произошла на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей.

В области Ұлытау произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сообщается, что в аварию попала машина молодоженов, один из пассажиров которой погиб. Пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями - информацию подтвердили в ДП.

А в Илийском районе Алматинской области в жуткой аварии погиб 18-летний водитель. Парень потерял управление и столкнулся с деревом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162071-dvoe-v-kome-chetvero-podrostkov-perevernulis-na-mashine-v-zhambylskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie