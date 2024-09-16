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"Машина везла молодоженов и мобилографа": смертельное ДТП произошло в области Ұлытау

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Смертельная авария со свадебным кортежем
На месте ДТП. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

В области Ұлытау произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети сообщается, что в аварию попала машина молодоженов, один из пассажиров которой погиб, передает NUR.KZ.

Вечером 14 сентября, около 18.30, на трассе между городами Сатпаев и Жезказган произошло ДТП с участием трех автомобилей - KIA Sportage, Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Yeti.

В Telegram-канале ZTB появилось видео с места аварии.

"В жуткую аварию попала машина свадебного кортежа в области Ұлытау. Одна из машин, попавших в аварию, везла молодоженов и мобилографа, который снимал торжество в этот день. Парень погиб. В соцсетях местного медицинского колледжа пишут, что погибший был их выпускником", - говорится на видео.

Подробности аварии озвучили в ДП области Ұлытау.

"В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, был доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в ДП региона добавили, что по делу назначены необходимые экспертизы, ведется расследование.

Накануне в Илийском районе Алматинской области в жуткой аварии погиб 18-летний водитель. Парень не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм он скончался до прибытия экстренных служб.

А на 25 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП, в результате которого погиб водитель. По информации полиции, он не справился с рулевым управлением, допустил наезд на бетонное ограждение, а после по инерции столкнулся со стоящей впереди автомашиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161831-mashina-vezla-molodozhenov-i-mobilografa-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-oblasti-lytau/

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