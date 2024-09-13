"Скорая" сбила двух девушек в Алматинской области

В городе Есик Алматинской области на двух девушек, переходивших проезжую часть дороги, наехал водитель "скорой", передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Информация о происшествии ранее была опубликована в Telegram-канале Almaty News. В посте отмечается, что в городе Есик "скорая" сбила двух студенток.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими начато административное производство.

"Установлено, что 12 сентября водитель скорой медицинской помощи, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есик, допустил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть дороги на пешеходном переходе. После оказания первой медицинской помощи обе девушки отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства.

Автомашина водворена на спецстоянку.

Напомним, в начале сентября в Алматы машина скорой помощи сбила пешеходов. Как сообщили в полиции, водитель "скорой" допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, которая была доставлена в одну из больниц города.

В Уральске 1 июля случилась смертельная авария с участием кареты скорой помощи - машина медиков столкнулась с легковым авто. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали.

В Алматы 3 июля также произошло ДТП с участием скорой помощи. Автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана вследствие столкновения с двумя транспортными средствами. В результате аварии никто не пострадал.

В мае в Семее произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой пострадали семь человек. Водитель скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло его столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого водитель кареты скорой помощи допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.