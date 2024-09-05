Скорая помощь, проезжая на красный сигнал светофора, сбила пешеходов в Алматы (видео)

В Сети появилась информация, что 5 сентября в Алматы машина скорой помощи сбила пешеходов. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Telegram-канал ZHEST_KZ опубликовал запись с видеорегистратора, с рассказом о происшедшем. На видео видно, как машина скорой помощи, проезжая на красный, сбивает женщин, переходящих дорогу по "зебре".

"По словам очевидцев, скорая помощь, проезжая на красный сигнал светофора, сбила женщин, которые переходили дорогу на зеленый свет.

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором, что позволило наглядно увидеть момент аварии", - пишут авторы публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"Сегодня в 16:50 в Алмалинском районе города Алматы водитель скорой помощи, следуя по улице Тлендиева в южном направлении, при повороте налево на проспект Райымбека допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, которая была доставлена в одну из больниц города.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Напомним, в Уральске 1 июля случилась смертельная авария с участием кареты скорой помощи - машина медиков столкнулась с легковым авто. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали.

В Алматы 3 июля также произошло ДТП с участием скорой помощи. Автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана вследствие столкновения с двумя транспортными средствами. В результате аварии никто не пострадал.

В мае в Семее произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой пострадали семь человек. Водитель скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло его столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого водитель кареты скорой помощи допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.