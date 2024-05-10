Массовое ДТП с каретой скорой помощи попало на видео в Семее

В Семее вечером 9 мая произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи, в результате которой пострадали семь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, вчера примерно в 18.20 38-летний водитель автомобиля скорой помощи ("ГАЗели") совершил проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Каюма Мухамедханова и Ибраева, из-за чего произошло его столкновение с автомобилем Toyota Highlander.

После этого водитель кареты скорой помощи также допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами - "Ваз 2109" и Lexus RX300.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек обратились в больницу. В настоящее время назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ДП региона.

Также вчера, 9 мая, в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже произошла авария - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем. Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь. Подозреваемые в преступлении были задержаны.

А в Алматы водитель автомобиля Mercedes попал в больницу после ДТП с участием грузовика. Его автомобиль зажало между большегрузом и рекламным щитом. Авария произошла днем 9 мая в Турксибском районе города.