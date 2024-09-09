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Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Карагандинской области

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет на вызов
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью в Карагандинской области - медицинская помощь понадобилась четверым людям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, медицинские работники трассового медико-спасательного пункта «Матак» филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 117 км трассы Караганда – Аягоз-Бугаз.

Экстренная медицинская помощь оказана четверым пострадавшим, один из них ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Бухар-Жырауского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158873-troe-vzroslyh-i-rebenok-postradali-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti/

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