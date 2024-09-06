Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подросток за рулем Toyota Camry перевернулся в селе ЗКО

Опубликовано:

Перевернувшееся авто
Фото с места ДТП: mgorod.kz

Подросток за рулем внедорожника устроил дорожно-транспортное происшествие в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу, передает "Мой город".

Как сообщили журналистам в пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла еще 2 сентября в 10:00 в районе Байтерек – опрокинулась Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток. В результате аварии он получил травмы. 

Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП, или 36 920 тенге.

Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП, или 184 600 тенге.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158446-podrostok-za-rulem-toyota-camry-perevernulsya-v-sele-zko/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie