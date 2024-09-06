Подросток за рулем Toyota Camry перевернулся в селе ЗКО

Подросток за рулем внедорожника устроил дорожно-транспортное происшествие в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу, передает "Мой город".

Как сообщили журналистам в пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла еще 2 сентября в 10:00 в районе Байтерек – опрокинулась Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток. В результате аварии он получил травмы.

Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП, или 36 920 тенге.

Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП, или 184 600 тенге.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.