Подросток за рулем Toyota Camry перевернулся в селе ЗКО
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Подросток за рулем внедорожника устроил дорожно-транспортное происшествие в Западно-Казахстанской области и угодил в больницу, передает "Мой город".
Как сообщили журналистам в пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла еще 2 сентября в 10:00 в районе Байтерек – опрокинулась Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток. В результате аварии он получил травмы.
Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП, или 36 920 тенге.
Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП, или 184 600 тенге.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158446-podrostok-za-rulem-toyota-camry-perevernulsya-v-sele-zko/